İsrail basınında "BAE" iddiası: Sızıntı büyük öfkeye yol açtı

İsrail basınına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun daha önce açıklanmayan Abu Dabi ziyaretine dair haberlerin yayınlanması Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) büyük bir öfke ve rahatsızlığa yol açtı.

İsrail'in i24 televizyonuna konuşan bir kaynak, BAE'nin sızıntı nedeniyle duyduğu öfkeye işaret ederek, "Emirlikler çok öfkelendi. Başbakanlık Ofisi'nden ilk kez hassas bir sızıntı gerçekleşmiyor. Netanyahu'nun yıllardır BAE'yi ziyaret etmemesinin tam sebebi de bu" ifadelerini kullandı.

BAE'DE BÜYÜK ÖFKE

Haberde, Netanyahu’nun daha önce açıklanmayan Abu Dabi ziyaretine dair haberlerin yayınlanmasının, özellikle Başbakanlık Ofisi'nin ziyareti doğrulamasının ardından BAE'de büyük bir öfke ve rahatsızlığa yol açtığı vurgulandı.

BAE yetkililerinin İsrail'e resmi bir diplomatik protesto ilettiğinin belirtildiği haberde, söz konusu protestonun BAE'nin Tel Aviv Büyükelçisi Muhammed Al Haca tarafından Başbakanlık Ofisi bünyesindeki İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi yetkililerine iletildiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında, BAE'yi gizlice ziyaret ettiği ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da İran'a saldırılar sırasında BAE’yi gizlice ziyaret ettiği resmen duyurulmuştu. Netanyahu'nun ziyareti sırasında BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştüğü belirtilmişti.

BAE ise Netanyahu'nun ülkeye ziyaret gerçekleştirdiği ve askeri heyetinin kabul edildiği yönündeki açıklamaları yalanlamıştı.

ABD merkezli Axios haber platformu, 26 Nisan tarihli haberinde, İsrail ile BAE arasında askeri, güvenlik ve istihbarat iş birliğinin savaş sırasında üst düzeye çıktığını yazmıştı.

Axios'a konuşan yetkililer, Netanyahu'nun Al Nahyan ile savaşın ilk günlerinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İsrail ordusuna ait bir Demir Kubbe bataryası ve kullanımından sorumlu onlarca İsrail askerinin BAE'ye gönderilmesi talimatını verdiğini bildirmişti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise Tel Aviv'de katıldığı bir konferansta İsrail'in savaş sırasında BAE'ye Demir Kubbe bataryaları ve bunların işletilmesine yardımcı olacak asker gönderdiğini doğrulamıştı.