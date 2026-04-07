İsrail basınında İran'a saldırı için geri sayım başlatıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yönetimine anlaşmaya varması için verdiği süre devam ederken, İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonu stüdyoya geri sayım sayacı yerleştirdi.

Kanal 13 televizyonunun stüdyo masasının önüne "Trump’ın tanıdığı son süre” yazılı geri sayım sayacı koyduğu görüldü.

Kanal 13 televizyonu, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail’in aşırı sağcı hükümetine yakınlığıyla biliniyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetimine ağır hakaretlerde bulunarak, İran'ın 48 saat içinde "anlaşma" yapmaması halinde 7 Nisan'da ülkenin enerji santrallerini ve köprülerini vuracağını öne sürmüş ve Tahran'a Hürmüz Boğazı'nı açması çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu süreyi daha sonra 8 Nisan'a kadar uzattığını duyuran Trump, dünkü açıklamasında ise anlaşma sağlanmaması halinde, "İran'ı tek bir gecede yok edilebileceklerini" iddia etmişti.