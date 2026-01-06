İsrail basınından iddia: İran, Colani'ye suikast düzenlemeyi planlıyor

İsrail basını, İran'ın, Suriye'de geçici hükümetin Cumhurbaşkanı olarak atanan Ebu Muhammed el Colani'ye (Ahmet eş-Şara) suikast düzenlemeyi planladığı ve İsrail'in bu konuda Şam yönetimini uyardığı iddia edildi.

Jerusalem Post gazetesi, İran'ın Colani'ye suikast düzenlemeyi planladığını ileri sürdü.

Adı açıklanmayan İsrail ordusundan bir yetkiliye dayandırılan haberde, İran'ın Colani'ye suikast için düşman unsurlarla işbilriği yaptığı öne sürüldü.

Tel Aviv ile Şam arasında yeniden başlayan temasların ardından İsrail'in, İran'ın Şara'ya yönelik suikast hazırlığı içinde olduğu uyarısını Suriye yönetimine ilettiği iddiasına yer verildi.