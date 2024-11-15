İsrail Başkonsolosluğu önünde havaya silahla ateş açan kişi gözaltına alındı

İstanbul Beşiktaş’ta bir kişi, İsrail Başkonsolosluğu çevresinde pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

Olay, saat 00.15 sıralarında Levent Talatpaşa Caddesi’ndeki İsrail Başkonsolosluğu çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya 5-6 el ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla eylemi gerçekleştiren kişi, polis ekiplerinin ‘teslim ol’ çağrısına bir süre uymayarak direndi.

Şüphelinin elindeki pompalı tüfeği bırakmayarak polislere direnmesi üzerine adrese özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat polisleri, çevrede alınan güvenlik önleminin ardından operasyon düzenledi.

Ekipler havaya ateş açarak bir kez daha 'teslim ol' çağırısında bulundu. Bunun üzerine şüpheli, elindeki pompalı tüfeği bırakarak teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Beşiktaş Güvenlik Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.