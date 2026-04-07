İsrail Başkonsolosluğu önünde silahlı saldırı: 2 polis yaralandı, 3 kişi etkisiz hale getirildi

İstanbul Beşiktaş'ta, İsrail Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırıda 2 polis yaralandı. 3 şüpheli etkisiz hale getirildi. Şüphelilerden 2'sinin yaralı, 1'inin de ölü olarak etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Saat 12.15 sıralarında meydana gelen olayda, şüphelilerin olay yerine uzun namlulu silahlarla geldiği ve yakın mesafeden polislerle çatıştığı kaydedildi.

Çatışma görüntülerinde uzun namlulu silah ve tabancalı saldırganların polisle çatışmaya girdiği görülüyor. Bir kişi hareketsiz şekilde yerde yattığı sırada, polisle iki uzun namlulu silahlı saldırgan arasında çatışma yaşanıyor. Bu sırada saldırganlardan biri daha yere düşüyor.

BİR BAŞSAVCI VEKİLİ İLE İKİ CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Olaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de şüphelilerin İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldiklerini ve birinin "dini istismar eden örgüt irtibatı" olduğunun belirlendiğini bildirdi. Çiftçi, diğer saldırganlardan birinin de uyuşturucu kaydı olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Gürlek, X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





İSTANBUL VALİSİ GÜL: BİNADA HERHANGİ BİR İSRAİLLİ DİPLOMAT YOK

Olaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, 3 saldırgandan 2'sinin yaralı olarak yakalandığını ve 1 saldırganın öldürüldüğünü kaydetti. Vali Gül, 2 polisin hafif yaralandığını açıkladı.

Gül, saldırganların kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Vali ayrıca başkonsoloslukta iki buçuk yıldır herhangi bir İsrailli diplomatın bulunmadığını vurguladı.

Davut Gül, açıklamasında şunları söyledi: "2 polisimiz hafif şekilde yaralandı. 1 terörist öldürüldü 2 terörist de yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Bağlantı ve diğer konuları emniyetimiz çalışıyor. Provokasyon kokan bir hareket. Konsoloslukta yaklaşık 2.5 yıldır herhangi bir faaliyet yok. Yani konsoloslukta yaşayan herhangi bir diplomatik görevli bulunmuyor. Saldırıyı 3 kişi gerçekleştirdi. Tamamı da etkisiz hale getirildi. 1'i ölü olarak 2 kişi de yaralı olarak ele geçirildi. Saldırganların araçla olay yerine geldiği tespit edildi."

BAKAN ÇİFTÇİ: SALDIRGANLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

İlerleyen dakikalarda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldiklerini ve birinin "dini istismar eden örgüt irtibatı" olduğunun belirlendiğini bildirdi. Çiftçi, diğer saldırganlardan birinin de uyuşturucu kaydı olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Çiftçi, açıklamasında "İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir" ifadelerine yer verdi.