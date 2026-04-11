İsrail Başkonsolosluğu önündeki saldırı: 9 kişi tutuklandı, 3 kişi serbest bırakıldı

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Başkonsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili adliyeye sevk edilen 12 kişiden 9'u tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta İsrail Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Yapı Kredi Plaza önündeki saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 12 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilenlerden 9’u tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren Onur Çelik ve Enes Çelik'in tedavileri sürerken, diğer 3 kişinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.