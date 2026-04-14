İsrail Başkonsolosluğu önündeki saldırı: Tutuklu sayısı 13'e yükseldi
İstanbul Beşiktaş’ta İsrail Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırıya ilişkin operasyonlarda gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece tutuklu sayısı 13'e yükseldi. Saldırgan Onur Çelik ve Ahmet İmrak'ın tedavileri ise sürüyor.
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Başkonsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi daha tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta İsrail Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Yapı Kredi Plaza önündeki saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltındaki 1 kişinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
BİR KİŞİ DAHA TUTUKLANDI
Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bununla birlikte toplam tutuklu sayısı ise 13'e yükseldi
Saldırgan Onur Çelik ve Ahmet İmrak'ın tedavileri ise sürüyor.
SORUŞTURMA
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Dün adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında toplam 12 zanlı tutuklanmıştı.