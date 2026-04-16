İsrail Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırı: Saldırgan adliyeye sevk edildi

İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan saldırgan Onur Çelik tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırgan Onur Çelik'in hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Çelik, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Diğer saldırgan Ahmet İmrak'ın tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 kişiden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen 4 kişinin daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında toplam 13 kişi tutuklanmıştı.