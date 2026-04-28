İsrail Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırı: Saldırgan hakkında tutuklama talebi

İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan saldırgan Ahmet İmrak tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırgan Ahmet İmrak'ın hastanedeki tedavisi tamamlandı.

İmrak, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan İmrak, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 kişiden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen 4 kişi ile saldırgan Onur Çelik'in de tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında 14 kişi tutuklanmıştı.

Polis incelemesinde tutuklanan ilk 9 kişinin, IŞİD'in hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer aldığı, örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettikleri, örgütle irtibat ve iltisaklarının doğrulandığı, örgütle arasında organik bağ kuran kişilerin IŞİD'in hedef ve çıkarları doğrultusunda, silahlı olarak faaliyet yürütmek şeklindeki eylemleriyle üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu bilgisine ulaşılmıştı.