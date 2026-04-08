İsrail Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırıda gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırıya ilişkin 5 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 12 oldu.

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Kocaeli ve Konya'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 kişi daha yakalandı. Devam eden çalışmalarda, 2 kişi daha gözaltına alındı.

Hastanede tedavileri devam eden saldırganlar Onur Çelik ve Enes Çelik ile dün yakalanan 3 kişinin gözaltına alınanların sayısı 12 oldu.

Saldırganlardan Yunus Emre Sarban, olay yerinde öldürülmüştü.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin IŞİD'e bağlı kişiler oldukları düşünülüyor.

FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI

İsrail Başkonsolosluğu'na yönelik saldırıya ilişkin soruşturma sürerken saldırganların fotoğrafları kamuoyuna yansıdı.

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDE KEŞİF YAPMIŞ

Polis ekiplerinin çalışmasında, saldırganların daha önceden olay yerinde keşif yaptığı belirlendi.

Saldırganlardan Onur Çelik'in eşinin de ifadesi alındı. Kadının ifadesinde, eşine saldırıyı yapmaması yönünde telkinde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İçinde faaliyet olmayan İsrail Başkonsolosluğu önünde dün öğlen saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 polis yaralandı. 3 saldırgan 2'si yaralandı, 1'i ise öldü. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 kişi ise dün gözaltına alınmıştı.

Saldırganların IŞİD bağlantılı olduğu değerlendirilirken resmi makamlardan gelen açıklamarda herhangi bir örgüt ismi verilmemişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öldürülen saldırgan için "dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu belirlendi" ifadesini kullanmıştı.

İçişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, "Ölü olarak ele geçirilen Yunus Emre Sarban'ın dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Çelik ve Enes Çelik isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Çelik'nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır" denmişti.

Olaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini bildirmişti.