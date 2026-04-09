İsrail Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırıda gözaltı sayısı 15'e çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 15'e yükseldi.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Kocaeli ve Konya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında bir kişiyi daha gözaltına aldı. Çalışmaların devamında bir kişi daha Kocaeli'de yakalandı. Gün içerisinde devam eden çalışmalarda bir kişi daha yine Kocaeli'de gözaltına alındı.

Böylece hastanede tedavileri devam eden saldırganlar Onur Çelik ve Enes Çelik ile gözaltına alınanların sayısı 15 oldu.

12 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, 2 saldırganın tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin IŞİD'e bağlı kişiler oldukları düşünülüyor.

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDE KEŞİF YAPMIŞ

Polis ekiplerinin çalışmasında, saldırganların daha önceden olay yerinde keşif yaptığı belirlendi.

Saldırganlardan Onur Çelik'in eşinin de ifadesi alındı. Kadının ifadesinde, eşine saldırıyı yapmaması yönünde telkinde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İçinde faaliyet olmayan İsrail Başkonsolosluğu önünde dün öğlen saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 polis yaralandı. 3 saldırgan 2'si yaralandı, 1'i ise öldü. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 kişi ise dün gözaltına alınmıştı.

Saldırganların IŞİD bağlantılı olduğu değerlendirilirken resmi makamlardan gelen açıklamarda herhangi bir örgüt ismi verilmemişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öldürülen saldırgan için "dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu belirlendi" ifadesini kullanmıştı.

İçişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, "Ölü olarak ele geçirilen Yunus Emre Sarban'ın dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Çelik ve Enes Çelik isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Çelik'nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır" denmişti.

Olaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini bildirmişti.