İsrail Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, eylemin hazırlık sürecine dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

AA'nın aktardığına göre, saldırının ardından polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, Levent Mahallesi Prof. Ahmet Kemal Aru Sokak'ta şüpheli Onur Çelik tarafından kiralanan 41 AIC 024 plakalı aracın 4 kapısının ve bagajının açık olduğu belirlendi.

Çalışmalarda, saldırganlar Ahmet İmrak, Onur Çelik ve Yunus Emre Sarban'ın araçtan sırt çantalı ve uzun namlulu silahlarla tekbir getirerek indikleri, Yapı Kredi Plaza çevresindeki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarına uzun namlulu silahlarla ateş ettikleri, polisin de buna karşılık verdiği tespit edildi.

Tutuklanan 9 kişinin, IŞİD'in hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer aldığı, örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettikleri, örgütle irtibat ve iltisaklarının doğrulandığı, örgütle arasında organik bağ kuran kişilerin IŞİD'in hedef ve çıkarları doğrultusunda, silahlı olarak faaliyet yürütmek şeklindeki eylemleriyle üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Saldırının IŞİD tarafından planlandığı, eylemin hazırlıklarının yapıldığı aşamalarda gizliliğine zarar verilmemesi için örgütle organik bağı bulunan "sadık" örgüt üyeleriyle hareket edildiği belirlenirken, şüphelilerin yakalandığı yer, yakalanma şekli, dijital materyallerindeki tespitler, haklarındaki istihbari bilgiler ve diğer tespitlerin tesadüflerle izah edilemeyeceği, saldırganlarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri tespit edildi.

9 kişinin eylemden haberdar oldukları, kendilerine örgüt tarafından verilen görev doğrultusunda saldırıyı gerçekleştirenlerle birlikte hareket ettikleri öğrenilirken, örgütten aldıkları emir ve talimatlar doğrultusunda "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçunu işledikleri anlaşıldı.

NE OLMUŞTU?

İçinde faaliyet olmayan İsrail Başkonsolosluğu önünde 7 Nisan'da öğle saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 polis yaralanmıştı. 3 saldırgandan 2'si yaralandı, 1'i ise ölmüştü.

Saldırganların IŞİD bağlantılı olduğu değerlendirilirken resmi makamlardan gelen açıklamarda herhangi bir örgüt ismi verilmemişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öldürülen saldırgan için "dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu belirlendi" ifadesini kullanmıştı.

Olaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini bildirmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden 12'si dün (11 Nisan) Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. Savcılıkta ifade verenlerden 9'u tutuklama, 2'si ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti. 1'i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Hakimlik, 9 kişinin tutuklanmasına, 2 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Saldırganlar Onur Çelik ve Ahmet İmrak'ın tedavileri sürerken, diğer 3 kişinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.