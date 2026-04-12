İsrail Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırıya ilişkin 1 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında bir kişiyi daha Kocaeli'de gözaltına aldı.

Saldırganlar Onur Çelik ve Ahmet İmrak'ın tedavileri sürerken, daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan diğer 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 12 kişiden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.