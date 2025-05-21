İsrail, Batı Şeria'da 2 beldeyi "askeri bölgeye" çevirdi

İşgal altındaki Batı Şeria’da saldırı ve yıkıma devam eden İsrail ordusu, 2 beldeyi "askeri bölgeye" çevirdi.

Kuzeydeki Selfit kentine bağlı Burukin ve Kefr ed-Dik beldelerinde yaşayan Filistinliler, İsrail ordusunun 7 gündür süren ablukası nedeniyle evlerinin yıkıldığı, yapıların askeri karargâhlara dönüştürüldüğü ağır insani koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, geçen hafta Burukin yakınlarında bir Yahudi yerleşimcinin öldüğü ve eşinin yaralandığı silahlı saldırının ardından, 14 Mayıs akşamından bu yana her iki beldeyi ağır askeri abluka altına aldı.

Ordu, saldırının failini arama gerekçesiyle yürüttüğü baskınlarda, Filistinlilerin evlerini ve eşyaların dağıtarak, bazı yerlerde yıkımlar da gerçekleştiriyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin 17 Mayıs günü Burukin’de açtığı ateş sonucu bir Filistinli genç hayatını kaybetti.

Filistinli siviller de yaptıkları açıklamalarda, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgede “toplu cezalandırma suçu” işlediğini ifade etti.

YAHUDİ YERLEŞİMCİ SALDIRISI VE YIKIM ÇAĞRISI

Yerel kaynaklar, 16 Mayıs'ta Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Burukin yakınlarında Filistinlilere ait 14 aracı ateşe verdiğini belirtti.

Bu saldırılar, aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in bir gün önce yaptığı yıkım çağrısından hemen sonra gerçekleşti.

Smotrich, Gazze Şeridi’nin Refah kentine bağlı Tel es-Sultan ve Gazze kentinin Şucaiyye mahallelerinde yürütülen ağır yıkımlara atıfla, Burukin ve Kefr ed-Dik’in de benzer şekilde “yok edilmesi” gerektiğini savunmuştu.

İnsan hakları raporlarında, İsrail ordusu tarafından Şucaiyye ve Tel es-Sultan’da yürütülen yıkımlar, Filistinlilerin yaşadıkları bölgelere geri dönmesini engelleyen bir politika kapsamında uygulandığı ve bu mahallelerde evlerin, altyapının ve tesislerin sistematik biçimde imha edildiği belirtiyor.

DEVAM EDEN KUŞATMA

Burukin Belediye Başkanı Fayid Sabra, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun iki beldede evlere baskınlar yapıp aramalarda bulunduğunu, askerlerin girdikleri evlerde eşyaları sistematik olarak tahrip ettiğini, bazı evlerin ise askeri kışlaya dönüştürüldüğünü belirtti.

“İsrail ordusu iki beldede evlere baskınlar düzenleyip aramalar yaparak askeri operasyonlarını sürdürüyor. Onlarca dönüm tarım arazisi buldozerlerle yok edildi; Filistinlilerin evlerine yalnızca birkaç metre uzaklıktan yeni yollar geçirildi” diyen Sabra, “Bütün bu gerçekler, işgal güçlerinin burada yeni bir Yahudi yerleşim birimi kurmayı planladığını açıkça gösteriyor. Her gün topraklarımızı kaybediyoruz. Bilinmeyen bir kaderle karşı karşıya kaldığımız bir trajedi yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

AA EKİBİ 1 SAAT ALIKONULDU

Öte yandan bölgeye gitmeye çalışan AA ekibi, Kefr ed-Dik’te İsrail ordusunun askeri komuta merkezi olarak kullandığı evi çekti.

Burada çekim yapan AA ekibi, İsrail askerleri tarafından durduruldu.

Bölgedeki AA muhabiri, İsrail askerlerinin, kendilerine ait araçların anahtarlarına ve kimlik kartlarına el koyduğunu, ardından yaklaşık bir saat boyunca alıkoyduğunu aktardı.

İsrail güçleri, gazetecilerin bölgeden ayrılmasını isteyerek Kefr ed-Dik’in artık “kapalı askeri bölge” olduğunu belirtti.