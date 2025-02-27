İsrail, Batı Şeria'da 4 kişiyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kentine bağlı Hadr beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri evleri hedef alarak ateş açtı, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attı. Çok sayıda Filistinli atılan gazdan etkilendi.

ZIRHLI PERSONEL ARACI KULLANILDI

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise Beytüllahim'in batı ve güneyindeki Nahhalin ve Minya köylerine de baskın düzenlendi.

İsrail ordusu ayrıca Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine gerçekleştirdiği baskında askeri araçlar ve zırhlı personel aracı kullandı.

3 EV YIKILDI

El Halil'in güneyindeki Yatta kasabasına bağlı Deyrat köyünde ise Filistinlilere ait meskun üç ev, İsrail güçleri tarafından yıkıldı.

Ramallah'ın kuzeybatısındaki Nebi Salih köyüne baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Ramallah'ın batısındaki Kibya ve Deyr Ebu Meşal köyleri de basan İsrail güçleri, Eriha kentine bağlı Avcu köyünde ise biri kadın 4 Filistinliyi gözaltına aldı.