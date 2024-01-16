İsrail, Batı Şeria'da 6 bine yakın Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın El Halil, Cenin ve Kalkilya kentlerine düzenlediği baskınlarda 24 Filistinli gözaltına alındı. Filistin Esirler Cemiyeti'nin dün yaptığı açıklamada, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçlerince gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 5 bin 930'a yükseldi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenleyerek 24 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail, Batı Şeria'nın El Halil, Cenin ve Kalkilya kentlerine baskın düzenledi.

El Halil kentinin çeşitli bölgelerinde 16, Cenin'in güneybatısındaki Yabed beldesinde 6 Filistinliyi gözaltına alan İsrail güçleri, Kalkilya kentinde de 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Öte yandan, WAFA'da yer alan diğer bir habere göre, Yahudi yerleşimcilerin Ramallah'ın kuzeyindeki Sencel beldesinde Filistinlilere ait araçlara saldırı düzenlendi.

Batı Şeria'da inşa ettikleri yasa dışı yerleşim birimlerinde yaşayan Yahudi yerleşimciler, söz konusu beldede çok sayıda aracın camlarını kırarak maddi zarara neden oldu.

GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 5 BİN 930'A ULAŞTI

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti, dün yaptığı açıklamada, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçlerince gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 5 bin 930 olduğunu bildirmişti.