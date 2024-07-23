İsrail, Batı Şeria'da 7 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki Tulkerim ve Hebron kentlerine düzenlediği baskın ve saldırılarda 7 Filistinli öldü. Ölenlerden ikisinin Hamas ve El Fetih mensubu olduğu öne sürüldü.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil ve Tulkerim kentlerinde düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin güneydeki El Halil yakınlarındaki Sair beldesine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail askerlerinin kuzeydeki Tulkerim kentinde açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansında yer alan habere göre, kuzeydeki Tulkerim Mülteci Kampı'nın El-Hamam Mahallesi'ne insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde Tulkerim kentine ve mülteci kampına yoğun saldırı başlatmıştı. İHA'ların kullanıldığı saldırı askeri araçlar ve buldozerle takviye edilmişti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Tulkerim'de altyapıyı tahrip etmeye, sokakları ve dükkanları buldozerlerle yıkmaya başlamıştı.

Öte yandan yerel kaynaklar, İsrail'in Tulkerim'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler arasında biri Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından diğeri El Fetih'e bağlı Aksa Şehitleri Tugaylarından olmak üzere iki önde gelen yöneticinin olduğunu aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 585'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.