İsrail Batı Şeria'da en az 22 kişiyi gözaltına aldı

İsrail'in Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Ordunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda en az 22 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu işgal altındaki Cenin ve El-Halil başta olmak üzere çok sayıda kente baskınlar düzenledi.

DARP VE TEHDİT

Tanıklar, El Halil'in çeşitli yerlerinde yapılan baskınlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı belirtildi.

Cenin kentinin Yabed beldesinden görgü tanıkları da İsrail güçlerinin kasabada Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda en az 22 kişiyi gözaltına aldığını aktardı.