İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlilerin dünyaya açılan tek sınır kapısını kapattı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin ülke dışına çıkabilmesinin tek yolu olan Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü Sınır Kapısı'nı ikinci bir emre kadar kapattı.

Kararın ardından Filistin tarafındaki sınır geçişinde sessizlik hakim oldu.

İsrail'in sınır kapısında keyfi uygulamalarla yoğunluğa ve geçişlerde sorunlar yaşanmasına neden olması Filistin Yönetimi tarafından sürekli eleştiriliyor.

Sınır geçişi, geçen hafta 2 İsrail askerinin öldüğü saldırının ardından geçişlere kapatılmış, daha sonra tekrar açılmıştı.