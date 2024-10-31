İsrail, Batı Şeria'nın kuzeyine İHA ile saldırı düzenledi: 1 çocuk öldü

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda Filistinli çocuk hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde İsrail ordusunun, Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'nın meydanına İHA ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Haberde, saldırı sonucu Filistinli çocuğun yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail'in, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Filistinlileri hedef aldığı saldırıda bir gencin ağır yaralandığı bildirildi.