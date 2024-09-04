İsrail, Batı Şeria'ya takviye güçler gönderiyor: Bazı bölgelerde su, elektrik ve iletişim hatları kesildi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Cenin ve Tulkerim kentlerinde 8 gündür devam ettiği işgal ve baskınlarını takviye güçlerle artırıyor.

İsrail, Cenin ve Tulkerim kentlerine yeni askeri takviye güçler gönderirken, bölgedeki direniş güçleriyle yaşanan çatışmaya ilişkin silah sesleri ve patlamalar duyulmaya devam ediyor.

İşgalci İsrail ordusu, karadan askeri araçlar, iş makineleri ve havadan insansız hava araçları (İHA) ile Cenin kentindeki mülteci kampına 8 gündür başlattığı ablukasını güçlendirerek sürdürüyor.

CADDE VE SOKAKLAR KAZILIYOR

Bölgedeki görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu Cenin Mülteci Kampı'ndan birkaç gün gözaltında tutarak sorguladığı bazı kişileri serbest bıraktı.

Öte yandan İsrail güçleri Cenin kentindeki ana yollar, mülteci kampı ve kentin doğusundaki mahallede altyapıda büyük tahribat yaptı. İsrail iş makinelerinin söz konusu bölgede yürüttükleri kazı ve tahribatlar sonucu su, elektrik ve iletişim hatları kesildi.

İsrail ordusu, Tulkerim'de de mülteci kampını abluka altında tutmayı sürdürürken, askeri baskınlar ile evlerde aramalar yapıyor, kentin cadde ve sokaklarında altyapısına büyük zarar veren kazı çalışmalarına devam ediyor.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin, evlerin girişlerine yerleştirdikleri patlayıcıları infilak ettirerek zorla baskınlar düzenlediğini ve bazı yerlerde patlama sebebiyle yangınlar çıktığını aktardı.

"NETANYAHU'NUN GÖZÜ BATI ŞERİA'DA"

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin baskınlar sırasında evlerin girişlerine yapılan patlayıcılı müdahalelerde çıkan yangınlar sebebiyle boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 8 kişiye sağlık müdahalesinde bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan Batı Şeria'da tırmanan İsrail saldırılarına ilişkin Fetih Hareketi Merkez Komite Genel Sekreteri Yardımcısı Sabri Saydam açıklamalarda bulundu.

Saydam, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de yaptığı gibi Batı Şeria'da da Filistinlileri tehcir ettirmeye çalıştığını, hedefinin İsraillilerin selametini sağlamak değil, makamda kalmak olduğunu söyledi.

"Gazze Şeridi'ne füzelerini aralıksız fırlatırken, Netanyahu'nun gözü Batı Şeria'da" diyen Saydam, Filistinlileri Netanyahu'nun terörist sandığını, dolayısıyla direnişi bitirmenin de bir bahanesi olarak kullandığını belirtti.

Saydam, "Netanyahu, şekli ne olursa olsun, direnişi yok etmek istiyor, Filistin varlığını bir direniş olarak kabul ediyor" dedi.