İsrail, Batı Şeria’da 100 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da son bir haftada yaklaşık 100 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’da son bir haftada gözaltına alınan yaklaşık 100 Filistinlinin "aranan kişiler" olduğu iddia edildi.

Açıklamaya göre, Batı Şeria’nın orta kesimindeki 15’ten fazla beldeye düzenlenen baskınlarda 38 Filistinli gözaltına alındı. İsrail ordusu, bu kişiler arasında Hamas mensuplarının bulunduğunu öne sürdü.

GÖZALTI VE BASKI POLİTİKALARINI ARTIRIYOR

İşgal altındaki Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinde 18, Beyt Umar beldesinde 22 Filistinlinin gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Kubatiye beldesinde 16, Burukin beldesinde de 6 Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, dün yayımladığı haberinde "İran’daki gelişmeler ışığında İsrail ordusunun, İran, Lübnan ve Batı Şeria’yı kapsayan üç ana cephede ani bir savaş ihtimaline karşı hazırlıklarını hızlandırdığını" aktarmıştı.

Filistinli insan hakları kuruluşları ise İsrail’in Batı Şeria’da gözaltı ve baskı politikalarını giderek artırdığına dikkat çekiyor.

21 BİN KİŞİ GÖZALTINDA

Bu kuruluşların verilerine göre, 2025 yılında yaklaşık 7 bin gözaltı vakası kaydedildi. Bunların 600’ünün çocuk, 200’ünün kadın olduğu belirtildi.

İsrail'in 8 Ekim 2023’ten bu yana 21 bin kişiyi gözaltına aldığı, bunlar arasında 1655 çocuk ve 650 kadının bulunduğu ifade edildi.

Bu sayıya Gazze ve işgal altındaki 1948 topraklarından gözaltına alınanlar dahil edilmedi.