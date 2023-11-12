İsrail, Batı Şeria’da baskınlara devam ediyor: 1 ölü

İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus şehrine gece boyunca düzenlediği baskınlarda 1 Filistinli vurularak öldürüldü.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 37’nci gününde devam ederken, İsrail ordusu Filistin’in işgal atındaki Batı Şeria bölgesine baskınlarını sürdürüyor.

İsrail askerleri, dün gece Nablus şehrinin kuzeyindeki Burqa kasabasına baskın düzenleyerek birçok evde arama yaptı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “34 yaşındaki Montaser Muhammad Amin Saif, dün Burqa kasabasında İsrail güçleri tarafından vuruldu” ifadeleri kullanıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Saif’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria’da hayatını kaybedenlerin sayısı 186’ya yükseldi.

Öte yandan, İsrail ordusu, dün gece Batı Şeria’ya bağlı Ramallah, Tulkarm ve Cenin şehirleri ile El Halil kentine düzenlediği baskınlarda en az 25 Filistinliyi gözaltına alırken, 7 Ekim’den bu yana gözaltına alınan toplam Filistinli sayısı 2 bin 470’e yükseldi.