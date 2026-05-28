İsrail Beyrut'a hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusunun ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği, bazı kişilerin halen enkaz altında olduğu açıklandı.

Lübnan yerel basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Sayda kentinde bir binadaki daireyi hava saldırısıyla hedef aldı.

İsrail saldırısına maruz kalan binada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, bazı kişiler ise halen enkaz altında bulunuyor.

Sayda kentinde hedef alınan evde, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Lübnanlı bir aile kalıyordu.

İsrail ordusu ayrıca Sayda ve Sur kentleri arasındaki otoyolda seyir halinde olan bir aracı hava saldırısıyla vurdu. Saldırıyla ilgili can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Sayda kentine düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi / Fotoğraf: AA

Öte yandan İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye kentine bağlı Arab Salim, Habbuş ve Kefrcevz beldelerini hava saldırılarıyla hedef aldığı belirtildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 269 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.