İsrail, Beyrut'a havadan saldırdı: Hamas'ın Lübnan'daki lideri ve 3 FHKC yöneticisi öldürüldü

İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hamas'ın Lübnan'daki lideri ve 3 Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticisi öldürüldü.

FHKC, silahlı kanadı Şehit Ebu Ali Mustafa Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut’un Kola Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıda FHKC Siyasi Büro Üyesi ve Askeri Güvenlik Dairesi yetkilisi Muhammed Abdulal (Ebu Gazi), FHKC Genel Merkez Komitesi üyesi, Cephe askeri birimi üyesi ve Lübnan'daki askeri komutanı İmad Avde (Ebu Ziyad) ile FHKC yöneticilerinden Abdurrahman Abdulal'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

HAMAS'IN LÜBNAN'DAKİ LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Hamas, Lübnan'daki yöneticilerinden Fetih Şerif Ebu el-Emin'in, Lübnan'ın güneyindeki El-Bass Kampı'nda bulunan evine İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Hamas'ın Lübnan'daki yöneticilerinden ve yurt dışındaki yönetim üyesi Ebu el-Emin'in El-Bass Kampı'ndaki evine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda Ebu el-Emin'in yanı sıra eşi Umeyye İbrahim Abdulhamid, oğlu Emin ve kızı Vefa'nın da hayatını kaybettiği ifade edildi.

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İsrail ordusu, bu gece 2006'dan bu yana ilk kez Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurmuş, Lübnan'ın başkenti Beyrut’un Kola Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında çok katlı bir binada bulunan bir daireyi hedef almıştı.

Yerel medyada, saldırıda Sünni olan Cemaati İslami'nin bir mensubunun hedef alındığı öne sürülmüştü.