İsrail, Beyrut'a havadan saldırdı: Hamas'ın Lübnan'daki lideri ve FHKC'nin 3 yöneticisi öldürüldü

İsrail'in, Lübnan'a düzenlediği saldırılarda Hamas'ın Lübnan'daki lideri ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) 3 yöneticisi hayatını kaybetti.

FHKC, silahlı kanadı Şehit Ebu Ali Mustafa Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut’un Kola Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıda FHKC Siyasi Büro Üyesi ve Askeri Güvenlik Dairesi yetkilisi Muhammed Abdulal (Ebu Gazi), FHKC Genel Merkez Komitesi üyesi, Cephe askeri birimi üyesi ve Lübnan'daki askeri komutanı İmad Avde (Ebu Ziyad) ile FHKC yöneticilerinden Abdurrahman Abdulal'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

HAMAS'IN LÜBNAN'DAKİ LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Hamas, Lübnan'daki yöneticilerinden Fetih Şerif Ebu el-Emin'in, Lübnan'ın güneyindeki El-Bass Kampı'nda bulunan evine İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Hamas'ın Lübnan'daki yöneticilerinden ve yurt dışındaki yönetim üyesi Ebu el-Emin'in El-Bass Kampı'ndaki evine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda Ebu el-Emin'in yanı sıra eşi Umeyye İbrahim Abdulhamid, oğlu Emin ve kızı Vefa'nın da hayatını kaybettiği ifade edildi.

İSRAİL, SALDIRIYI ÜSTLENDİ

İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla Ebu el-Emin'in ve 2 çocuğunun öldüğü saldırıyı resmi olarak üstlendi.