İsrail Beyrut'a saldırdı: 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 1 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, sabaha karşı başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Burguliyye ve Batulay beldeleri de İsrail ordusunun hedefi oldu. Batulay'da bir eve düzenlenen saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusu, sınır hattında bulunan Marun Ras ve Yarun beldeleri ile Bint Cubeyl çevresine de topçu atışları gerçekleştirdi.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.