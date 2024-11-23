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İsrail, Beyrut şehir merkezini havadan vurdu!

İsrail ordusu, Beyrut'un şehir merkezine hava saldırısı düzenledi. Savaş uçaklarının 5 füzeyle hedef aldığı el-Memun Sokağı'ndaki 8 katlı bir bina yerle bir oldu.

Dünya
  • 23.11.2024 07:31
  • Giriş: 23.11.2024 07:31
  • Güncelleme: 23.11.2024 07:33
Kaynak: AA
İsrail, Beyrut şehir merkezini havadan vurdu!
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezinde bir binaya çok şiddetli hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre, İsrail savaş uçakları Beyrut'un şehir merkezindeki el-Basta bölgesini hedef aldı.

SALDIRININ AKIBETİ BELİRSİZ

İsrail savaş uçaklarının 5 füzeyle hedef aldığı el-Memun Sokağı'ndaki 8 katlı bir bina yerle bir oldu.

Bölgedeki AA muhabiri, arka arkaya gelen çok şiddetli patlama seslerinin tüm Beyrut'tan duyulduğunu aktardı.

Yetkililerden saldırıda ölen ve yaralananlara ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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