İsrail, Beyrut'ta 2 mahalleyi vuracak

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde bombaladıkları Dahiye'deki bazı mahallelerin sakinlerinin bölgeyi terk etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki yer alan el-Leyleki ve el-Hadas mahalleleri sakinlerinin evlerini "acilen terk etmeleri" çağrısında bulundu.

Adraee, "Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de oturanlara acil çağrı: El-Leyleki Mahallesi sakinleri ile el-Hadas Mahallesi'nde yer alan bazı binalarda oturanlar, Hizbullah'ın çıkarlarına yakın olmanız hasebiyle binaları derhal terk ederek bölgeden en az 500 metre uzaklaşmalısınız" ifadelerinu kullandı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği son saldırılarda ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 76 kişi yaralanmıştı.

Başbakan Mikati, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni saldırı, düşman İsrail'in uluslararası ateşkes çağrılarıyla ilgilenmediğini gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı.