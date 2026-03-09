İsrail, Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun hava saldırıları sürüyor.

İsrail ordusunun Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısının ardından patlama ve uçak sesleri duyuldu. Bölgeden siyah dumanlar yükseldi.

Öte yandan bölgede İsrail'e ait bir insansız hava aracı alçak irtifada uçuş yapıyor.

İSRAİL ORDUSUNDAN DAHİYE'YE YENİ TAHLİYE UYARISI

Öte yandan İsrail ordusu, Dahiye bölgesinde, sivillere evlerini derhal boşaltmaları çağrısında bulunarak olası saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada, bölgedeki sivillerin tahliye yollarını kullanarak evlerini terk etmemeleri durumunda hayatlarının tehlikeye gireceğini belirtti.

Adraee, açıklamasında Dahiye bölgesindeki Hizbullah faaliyetlerinin İran lehine risk oluşturduğunu, sivillerin bu nedenle hedef olabileceğini ifade etti.