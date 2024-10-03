İsrail, Beyrut'u yeniden vurdu
İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bir dizi hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.
Kaynak: AA
İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bir dizi hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.
Başkent Beyrut'un Dahiye banliyosündeki saldırı sonucu peş peşe büyük patlamaların meydana geldiği bildirildi.
Hiçbir uyarı yapılmaksızın gerçekleştirilen saldırının ardından İsrail ordusundan nerenin hedef alındığına dair açıklama henüz yapılmadı.