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İsrail, Beyrut'u yeniden vurdu

İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bir dizi hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

Dünya
  • 03.10.2024 00:12
  • Giriş: 03.10.2024 00:12
  • Güncelleme: 03.10.2024 00:59
Kaynak: AA
İsrail, Beyrut'u yeniden vurdu
FOTOĞRAF: AA

İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bir dizi hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

Başkent Beyrut'un Dahiye banliyosündeki saldırı sonucu peş peşe büyük patlamaların meydana geldiği bildirildi.

Hiçbir uyarı yapılmaksızın gerçekleştirilen saldırının ardından İsrail ordusundan nerenin hedef alındığına dair açıklama henüz yapılmadı.

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