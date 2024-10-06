İsrail, Beyrut'u yine vurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı paylaşımla Burj el-Barajneh güney mahallesi sakinlerine uyarıda bulundu. Adraee, Hizbullah tesislerinin bulunduğu alanın yakın zamanda hedef alınacağını belirterek bölgenin tahliye edilmesi gerektiğini açıkladı. Bu uyarından 1 saat sonra bölgeye yönelik bombardıman başladı.

İsrail'in Lübnan'da devam eden saldırılarına ilişkin İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee'den Lübnan'ın Burj el-Barajneh'in güney mahallesi sakinlerine 'bölgeyi tahliye edin' uyarısı geldi. X hesabı üzerinden açıklama yapan Sözcü Adraee şu ifadelere yer verdi:

"Burj el-Barajneh'in güney banliyösü sakinleri, özellikle haritalarda belirtilen binalara ve onlara bitişik olanlara acil bir uyarı: Hizbullah tesislerinin ve çıkarlarının yakınında bulunuyorsunuz ve IDF yakın gelecekte onlara karşı harekete geçecek. Kendi güvenliğiniz ve aile üyelerinizin güvenliği için bu binaları ve bitişiğindekileri derhal tahliye etmeli ve bunlardan en az 500 metre mesafe uzak durmalısınız."

ADRAEE'NİN UYARISINDAN 1 SAAT SONRA BOMBARDIMAN BAŞLADI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee'nin uyarısından 1 saat sonra Lübnan'a yeni bir bombadıman yapıldı. Lübnanlılar bombardımana ilişkin kaydettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.