İsrail, Beyrut'un doğusunda seyir halindeki bir aracı hedef aldı

İsrail, Beyrut'un doğusunda seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'e ait bir insansız hava aracının Beyrut'un doğusunda seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Saldırının ardından trafik akışı kısa süreliğine durdurulurken araçtakilerin kimliklerine ya da saldırının sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'te el-Harfuş kasabasına İsrail'in düzenlediği hava saldırısında bir kadın hayatını kaybetti.