İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde bir binayı bombaladı
İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde saldırı tehdidinde bulunduğu binayı bombalayıp yerle bir etti.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesindeki Gubeyri Mahallesinde bir binayı bombaladı.
İsrail savaş uçağının binanın üst katını bombalaması sonucu büyük bir patlama meydana geldi ve etrafa dumanlar saçıldı.
Hedef alınan bina havalimanı yolu üzerinde nüfus yoğunluğunun bulunduğu bir bölgede yer alıyordu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırıdan yaklaşık 1 saat önce ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından saldırı tehdidinde bulunarak binanın ve çevresinin tahliye edilmesini istedi.
İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine yönelik sık sık tahliye uyarısı ve saldırı tehdidinde bulunuyor.