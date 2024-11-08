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İsrail, Beyrut'un güneyine yönelik hava saldırılarını sürdürdü

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırıları düzenledi.

Ajans Haberleri
  • 08.11.2024 23:55
  • Giriş: 08.11.2024 23:55
  • Güncelleme: 09.11.2024 01:31
Kaynak: AA
İsrail, Beyrut'un güneyine yönelik hava saldırılarını sürdürdü

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Burc el-Baracine'ye çok şiddetli 2 saldırı düzenlediğini bildirdi.

İsrail savaş uçaklarının, Dahiye'de Lübnan Üniversitesi yakınlarındaki El-Hades bölgesine de saldırı düzenlediği ifade edildi.

Saldırıların ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

Saldırılar, İsrail ordusundan Dahiye'deki Hureyk Mahallesi ve Burc el-Baracine'de bazı binaların boşaltılması yönünde yapılan uyarıların ardından gerçekleşti.

İsrail, Dahiye'yi en son 7 Kasım'da hedef almıştı.

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