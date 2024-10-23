İsrail, Beyrut’a çok sayıda hava saldırısı düzenledi

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları havadan ve karadan devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a en az 9 hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda, Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalının ofisi de hedef alındı. Al-Mayadeen, saldırıyı doğrulayarak saldırı öncesi ofisin boşaltıldığını belirtti. Saldırılardaki yaralı ve can kaybı sayısı henüz bilinmiyor.