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İsrail, Beyrut’a çok sayıda hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a en az 9 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda, Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalının ofisi de hedef alındı.

Dünya
  • 23.10.2024 23:53
  • Giriş: 23.10.2024 23:53
  • Güncelleme: 23.10.2024 23:55
Kaynak: iHA
İsrail, Beyrut’a çok sayıda hava saldırısı düzenledi
FOTOĞRAF: İHA

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları havadan ve karadan devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a en az 9 hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda, Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalının ofisi de hedef alındı. Al-Mayadeen, saldırıyı doğrulayarak saldırı öncesi ofisin boşaltıldığını belirtti. Saldırılardaki yaralı ve can kaybı sayısı henüz bilinmiyor.

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