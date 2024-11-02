İsrail, Beyrut’un güneyini vurdu: 1 ölü, 15 yaralı
İsrail güçlerinin Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde bulunan Karout Alışveriş Merkezi yakınlarına düzenlediği saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken, 15 sivil yaralandı.
Kaynak: İHA
İsrail Lübnan’daki saldırılarına devam ediyor. Başkent Beyrut’un güneyinde sürdürdüğü yoğun bombardımanı sürdüren İsrail güçleri bu kez Karout Alışveriş Merkezi yakınlarını hedef aldı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 15 sivilin ise yaralandığını aktardı.
Görgü tanıkları, İsrail’in herhangi bir uyarıda bulunmadan saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti.