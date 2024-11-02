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İsrail, Beyrut’un güneyini vurdu: 1 ölü, 15 yaralı

İsrail güçlerinin Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde bulunan Karout Alışveriş Merkezi yakınlarına düzenlediği saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken, 15 sivil yaralandı.

Dünya
  • 02.11.2024 20:04
  • Giriş: 02.11.2024 20:04
  • Güncelleme: 02.11.2024 20:07
Kaynak: İHA
İsrail, Beyrut’un güneyini vurdu: 1 ölü, 15 yaralı
AA


İsrail Lübnan’daki saldırılarına devam ediyor. Başkent Beyrut’un güneyinde sürdürdüğü yoğun bombardımanı sürdüren İsrail güçleri bu kez Karout Alışveriş Merkezi yakınlarını hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 15 sivilin ise yaralandığını aktardı.

Görgü tanıkları, İsrail’in herhangi bir uyarıda bulunmadan saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti.

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