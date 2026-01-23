İsrail, Bilal Erdoğan dahil 28 kişinin 'ülkeye girişinin yasaklanmasını' gündemine aldı

İsrail, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan dahil 28 kişinin 'ülkeye girişinin yasaklanmasını' gündemine aldı.

Ynet'te yer alan habere göre Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli, Bilal Erdoğan ve 27 üst düzey Türk yetkilinin İsrail'e girişini yasaklamak için harekete geçti.

Hazırlanan listenin ve ülkeye giriş yasağı getirme önerisinin, bakanlığın genel müdürü Avi Cohen Scali tarafından hazırlandığı bildirildi.

Haberde, Bilal Erdoğan'ın Türkiye'de Filistin'e destek mitingine katıldığı ve İsrail'e boykot çağrısı yaptığı bilgileri yer aldı.

İsrael Hayom gazetesinin haberine göre ise listede eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Bülent Yıldırım’ın adları da var.

Listede bazı gazeteciler ve iş insanlarının da yer aldığı iddia edilse de diğer isimler paylaşılmadı.