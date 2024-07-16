İsrail bir kez daha Han Yunus'u vurdu: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti!

İsrail ordusu bir kez daha yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Han Yunus'u vurdu. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonucu yaralılar ve ölenlerin naaşları, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

Dünya 16.07.2024 14:58 Giriş: 16.07.2024 14:58

Güncelleme: 16.07.2024 15:11 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA