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İsrail bir kez daha Han Yunus'u vurdu: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti!

İsrail ordusu bir kez daha yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Han Yunus'u vurdu. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonucu yaralılar ve ölenlerin naaşları, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

Dünya
  • 16.07.2024 14:58
  • Giriş: 16.07.2024 14:58
  • Güncelleme: 16.07.2024 15:11
Kaynak: Haber Merkezi
İsrail bir kez daha Han Yunus'u vurdu: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti!
Fotoğraf: AA

İsrail ordusu, bir kez daha Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentine saldırı düzenledi.

Filistinlilerin sığındığı 2 kampa düzenlendiği bilgisi paylaşılan hava saldırısında, ilk belirlemelere göre en az 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği 26 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Saldırı sonucu yaralılar ve hayatını kaybedenlerin naaşları, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

İsrail ordusu 13 Temmuz'da da "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 90 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail, Han Yunusu vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
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