İsrail bir kez daha hastaneyi vurdu: 13 ölü, 26 yaralı

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu. Olayda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Şifa Hastanesi'nin giriş kısmını ve ambulansları bombalaması sonucu 13 Filistinlinin öldüğünü, 26 Filistinlinin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal ordusunun, Şifa Hastanesi'nin girişinde çok sayıda yaralıyı tedavi için Mısır'a doğru götürecek ambulanslara gerçekleştirdiği saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi şehit oldu, 26 kişi de yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, daha önce yaptığı açıklamada, Mısır'da tedavi için acilen sevk edilmeye ihtiyacı olan ağır yaralı Filistinlilerin Gazze şehrinden ve bölgenin kuzeyinden güneye gönderileceğini bildirmişti.

AA ise olaya ilişkin haberinde, İsrail ordusunun Gazze'de binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurduğunu aktardı.