Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İsrail, bir kez daha Lübnan'ın güneyine saldırdı: 6 ölü, en az 38 yaralı

İsrail'in Lübnan'ın Sur kentinde Safiyyuddin Caddesi ve Nezletu Canpolat bölgesinde 3 binaya düzenlediği saldırılarda 6 kişi öldü, 38'i aşkın kişi yaralandı. Hastaneler, yaralı sayısının çok olması nedeniyle kan bağışı çağrısı yaptı.

Güncel
  • 09.11.2024 07:51
  • Giriş: 09.11.2024 07:51
  • Güncelleme: 09.11.2024 07:55
Kaynak: AA
İsrail, bir kez daha Lübnan'ın güneyine saldırdı: 6 ölü, en az 38 yaralı
Fotoğraf: AA

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü, en az 38 kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Sur kentinde Safiyyuddin Caddesi ve Nezletu Canpolat bölgesinde 3 binaya düzenlenen saldırılarda 6 kişinin öldüğünü, 38'i aşkın kişinin yaralandığını bildirdi.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI YAPILDI

Saldırıların binalarda büyük hasara ve yangına neden olduğu kaydedilen haberde, sivil savunma, ilk yardım ve Kızılhaç ekiplerinin, yaralıları hastaneye taşımaya ve yangınları söndürmeye çalıştığı aktarıldı.

Kentteki hastanelerin ise yaralı sayısının çok olması nedeniyle kan bağışı çağrısı yaptığı bilgisi geçildi.

BirGün'e Abone Ol