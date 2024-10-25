İsrail bir kez daha UNIFIL'i hedef aldı

İsrail, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) yönelik saldırılarını sürdürüyor. UNIFIL tarafından yapılan açıklamada, “22 Ekim günü, Dhayra yakınlarındaki daimi gözlem noktasında görev yapan barış gücü askerleri, yakınlarda operasyonlar yürüten IDF askerlerini gözlemliyordu. Gözlendiklerini fark eden IDF askerleri gözlem noktasına ateş açtı. Görevli muhafızlar vurulmamak için geri çekildi” ifadeleri kullanıldı.

“HİZBULLAH'IN FAALİYETLERİNİN BARIŞ GÜCÜ İÇİN TEHLİKE OLUŞTURUYOR”

IDF tarafından yapılan açıklamada ise, “Böyle bir olayın gerçekleştiğinden haberdar olmadıkları” iddia edildi. Açıklamada, “IDF, UNIFIL ile sürekli ve açık temas halindedir” denilirken, Hizbullah'ın faaliyetlerinin barış gücü için tehlike oluşturduğu iddia edildi.