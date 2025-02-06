İsrail, BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekildi

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nden (UNHRC) çekildiğini açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, UNHRC'nin ‘Orta Doğu'daki tek demokrasi olan İsrail'i saplantılı bir şekilde şeytanlaştırdığını’ iddia ederek, konseyi antisemitik olmakla suçladı.

Saar, İsrail'in ayrımcılığa uğradığını öne sürerek konseyden çekildiklerini duyurdu.

TRUMP, ABD'Yİ UNRWA VE UNHRC'DEN ÇEKEN KARARNAMEYİ İMZALAMIŞTI

ABD Başkanı Trump, ülkesini Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile UNHRC'den geri çeken başkanlık kararnamesini imzalamıştı.