İsrail bombaladığı belediye binasında 15 Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü iddia etti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl Belediyesi'nin binasına düzenlediği hava saldırısında 15 Hizbullah mensubunu öldürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Bint Cubeyl Belediyesi binasını hedef aldığı aktarıldı.

Açıklamada, belediye binasında Hizbullah'a ait silahların depolandığı ve binada bulanan 15 Hizbullah mensubunun saldırıda öldürüldüğü iddia edildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan'da Hizbullah'a ait 200 noktanın hedef alındığı ifade edildi.

Ordudan yapılan bir diğer açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine gönderilen 25 füzeye müdahale edildiği belirtildi.