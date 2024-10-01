İsrail, "boşaltın" uyarısının hemen ardından Dahiye'yi vurmaya başladı

İsrail savaş savaş uçakları, kısa süre önce yaptığı Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bazı yerleri boşaltın çağrısının hemen ardından bölgeyi bombalamaya başladı.

Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin X sosyal medya platformundan yaptığı "boşaltın" açıklamasından kısa süre sonra hava saldırıları başladı.

İsrail savaş uçakları tarafından hava saldırıları, başkent Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak görülen Dahiye bölgesindeki El-Leyleki, Haret Hireyk ve Burc el-Baracine mahallelerini hedef aldı.

Can kaybı ya da maddi hasara ilişkin henüz bilgi bulunmuyor.

İSRAİL KABİNESİ BİR SONRAKİ AŞAMAYI ONAYLADI

İsrail medya kaynakları İsrail kabinesinin, Lübnan'daki operasyonun bir sonraki aşamasını onayladığını açıkladı.

The Jerusalem Post'un haberine göre İsrail'in siyasi-güvenlik kabinesinin bakanları, yaptıkları toplantıda Lübnan'daki operasyonun bir sonraki aşamasını resmi olarak onayladı.

İsrail ordusu, İsrail kabinesinin Lübnan'daki operasyonun bir sonraki aşamasını resmi olarak onaylaması sonrası Hizbullah'ın tesis olarak kullandığı binaları vurmaya başlarken saldırılardan 1 saat önce bölgenin tahliye edilmesi için uyarılarda bulunmuştu.