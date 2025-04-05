İsrail boykotunda ‘çelik’ gibi irade!

Melisa AY

İktidarın "Bitti" dediği İsrail ile ticaret, Filistin üzerinden kendini göstermeye devam ediyor. AKP iktidarı, son olarak ateşkesi tek taraflı bozan ve işgal ve abluka altındaki Gazze’de soykırıma devam eden İsrail ile ticari ilişkilerini dahi boykot edemiyor. Bütün sınırları ve gümrük kapıları İsrail denetimi altındaki Filistin’e ihracat, AKP’nin "İsrail ile ticareti sonlandırdık" dediği Mayıs 2024’ten beri astronomik artışını sürdürüyor.

İsrail’e Filistin üzerinden yapılmaya devam eden ticaret, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı Mart ayı dış ticaret verilerine de yansıdı. İhracat verilerinde özellikle, Filistin’e yapılan çelik ihracatı dikkati çekti.

Ham çelik üretiminde dünyada 8’inci, Avrupa’da 2’nci sırada olan Türkiye’nin bu kalemdeki ihracatında en çok Romanya, İsrail, İtalya gibi ülkeler öne çıkıyor. İsrail ile ticaretin açıklandığı son yıl olan 2023’te Türkiye’nin en çok çelik ihracatı yaptığı ülke 717 milyon dolar ile İsrail olmuştu. 2024 yılında İsrail’in, ihracat yapılan ülkelerdeki payı açıklanmazken Türkiye İstatistik Kurumu verilerine "Gizli Ülke" kategorisinden girdiği tahmin ediliyor.

İsrail ile ticaretin durma noktasına gelmesi ile dikkat çekici biçimde artan Filistin’e ihracatta bu ay da çelik ihracatı öne çıktı. Mart ayında, ayrıca Ocak-Mart döneminde ihracatta ilk sırada hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri gelirken onu her iki dönemde de Çelik kalemi takip etti. 2024 yılının Mart ayında 153 bin 400 dolar değerinde gerçekleşen çelik ihracatı bu yılın mart ayında astronomik artışla 13 milyon 901 bin 470 dolar değerinde gerçekleşti. Mart ayında yıllık artış oranı yüzde 8 bin 962,2 oldu.

İŞGAL ALTINDA HALI İHRACATI

Türkiye’den Filistin’e dış satımı yapılan çeliğin değeri, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde 177 bin 560 dolar olarak hesaplanmıştı. Bu yılın ilk 3 ayında Filistin’e çelik ihracatı, yüzde 23 bin 228,1 artarak tam 41 milyon 421 bin 420 dolar gerçekleşti.

Türkiye, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı 2023 yılında Filistin’e 1 milyon 222 bin 440 dolar, 2022’de 1 milyon 843 bin 650 dolar değerinde çelik ihraç etmişti. Yalnızca bu yılın mart ayında yapılan ihracat dahi 2023 yılının 12 ayında yapılan ihracatın 11,37 katı oldu.

İsrail’in hem Batı Şeria hem de Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken Filistin’e yapılan halı ihracatı da geçtiğimiz yılın mayıs ayından beri devamlı artışını sürdürüyor. 2024 yılının mart ayında 13 bin 670 milyar dolar değerinde gerçekleşen halı ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 15 bin 848,5 artarak 2 milyon 180 bin 430 dolar oldu. Filistin’e halı ihracatı, geçtiğimiz yılın ilk üç ayında da aynı değerde seyrederken bu yılın aynı döneminde yüzde 36 bin 762 artarak 5 milyon 39 bin 670 dolar oldu.