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İsrail çadırlara sığınan sivilleri vurdu: 4 ölü

Ajans Haberleri
  • 31.03.2024 13:56
  • Giriş: 31.03.2024 13:56
  • Güncelleme: 31.03.2024 13:57
Kaynak: İHA
İsrail çadırlara sığınan sivilleri vurdu: 4 ölü

İsrail’in Deir El-Balah’ta yerlerinden edilmiş insanların sığındığı çadırları vurması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, 7 Ekim’de başlattığı Gazze Şeridi saldırılarına aralıksız ve hedef gözetmeksizin devam ediyor. İsrail, bugün de Deir El-Balah’ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı.

Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybederken yaralananlar El Aksa Şehitleri Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralananlar arasında gazetecilerin de bulunduğu ifade edildi. 

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