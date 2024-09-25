İsrail, Cenin'e baskın düzenledi: Ambulanslarda arama yapıldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenlediği bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, çok sayıda askeri araçla Cenin kentine baskın yaptı.

Cenin devlet hastanesi önünde konuşlanan İsrail askeri, ambulanslarda aramalar yaptı.

Baskına karşı çıkan Filistinli gruplar ile İsrail askerleri arasında çatışmalar çıktı.

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İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 716 Filistinli hayatını kaybetti, baskınlarda 10 bin 900'den fazla Filistinli gözaltına alındı.