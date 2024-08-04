İsrail cezaevlerinde 250'si çocuk, 86'sı kadın yaklaşık 10 bin Filistinli tutuluyor

Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, 7 Ekim 2023 ile Ağustos 2024 arasında Batı Şeria ve Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilere ilişkin rapor yayımladı.

İsrail cezaevlerinde, 7 Ekim 2023'ten ağustosun başına kadar 250'si çocuk, 86'sı kadın yaklaşık 10 bin Filistinlinin tutulduğu belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, 7 Ekim 2023 ile Ağustos 2024 arasında Batı Şeria ve Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilere ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, Ağustos 2024'ün başına kadar İsrail cezaevlerinde bulunan toplam tutuklu sayısının yaklaşık 9 bin 900 olduğu belirtildi.

Söz konusu kişilerden 3 bin 432'sinin idari tutuklu, 250'sinin çocuk, 86'sının da kadın olduğu aktarılan raporda, Gazze'ye yönelik saldırılarda 1584 Filistinlinin esir alındığı bilgisine yer verilerek, bu sayının Gazze'den alıkonularak İsrail ordusunun yönettiği kamplarda bulunanları içermediği ifade edildi.

55 GAZETECİ HALEN CEZAEVİNDE

Raporda, İsrail'in 93 gazeteciyi gözaltına aldığı, bu kişilerden 6'sının kadın olduğu ve 55'inin halen cezaevinde tutulduğuna işaret edilerek, 17'sinin idari tutukluluk kapsamında olduğu açıklandı.

Raporda, "Gazze'den alıkonulduktan sonra kimlikleri açıklanan 20 kişi öldü. İşgal ordusu tarafından cezaevlerinde katledilerek henüz kimliği açıklanmayan onlarca kişi daha bulunuyor" ifadelerine yer verilerek, İsrail'in öldürdüğü onlarca Gazzelinin cenazesine el koyarak ailelerine teslim edilmediği belirtildi.

5 YILA KADAR TUTUKLULUK!

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri 1 aydan 6 aya kadar alıkoyabiliyor.

Askeri mahkemeler, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar vererek tutukluya hangi suçla itham edildiğini açıklamadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin paylaştığı verilere göre, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden İsrail hapishanelerinde tutulan aralarında kadın ve çocukların da olduğu binlerce Filistinli "idari tutuklu" bulunuyor.

Bunun yanı sıra hapishanelerdeki Filistinlilere karşı baskılarını artıran İsrail, işkence ve kötü muamele yöntemlerine daha fazla başvuruyor.

İsrail'de hapishanelerden de sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce yaptığı açıklamada, "Filistinli mahkumlar başından vurularak öldürülmeli" ifadesini kullanmıştı.