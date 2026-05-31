İsrail çocuk öldürmeye devam ediyor: Lübnan'da aynı aileden 6'sı çocuk 9 kişi öldü
İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarına devam etti. Aynı aileden 6'sı çocuk 9 kişiyi öldürdü.
Kaynak: AA
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Adlun beldesine düzenlediği hava saldırısında, hedef alınan evin enkazı altında kalan aynı aileden 6'sı çocuk 9 Suriyeli sığınmacı hayatını kaybetti.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Adlun beldesinde sivillerin yaşadığı bir evi hedef aldı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılan cenazelerin aynı aileden 6'sı çocuk 9 Suriyeliye ait olduğu bildirildi.